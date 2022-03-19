Ашхабад, 19 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Туркмении принес присягу и вступил в должность новый президент, сын предыдущего лидера страны Сердар Бердымухамедов.

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

Инаугурация, согласно закону Туркмении, прошла при участии депутатов обеих палат парламента, членов правительства, представителей правоохранительных и военных ведомств, Центризбиркома, местных органов госвласти и общественности.

Бердымухамедов будет возглавлять страну следующие 8 лет.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на президентских выборах в Туркмении и пожелал ему успешной работы.