Барнаул, , 11:03 — REGNUM Причиной взрыва неизвестного газа в жилом доме по улице 40 лет Октября в Барнауле стал хлопок баллона, используемого для возведения натяжных потолков. Это следует официальное сообщение прокуратуры Алтайского края, которая уже заявила о проведении проверки соблюдения законодательства об охране труда при производстве строительных работ.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно также, что в данном инциденте незначительные телесные повреждения получил мужчина. После осмотра врачей от госпитализации он отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 марта, в пятиэтажном кирпичном жилом доме по улице 40 лет Октября на четвёртом этаже произошло воспламенение газовоздушной смеси в квартире без последующего горения.

Читайте также: В одной из квартир Барнаула взорвался неизвестный газ