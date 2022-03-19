Краснодар, 19 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Ряд ограничений, введённых ранее в связи с пандемией коронавируса. Изменения в указ о введении в регионе режима повышенной готовности подписал 18 марта губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В частности, на территории Краснодарского края разрешено допускать посетителей в читальные залы библиотек, кроме того, возобновляют работу боулинги.

Власти сняли запрет на проведение детских межшкольных и межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий, на проведение спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями с участием студентов и курсантов.

Для магазинов отменено ограничение на количество посетителей в торговом зале. Также гостиницы и иные средства размещения могут снова принимать организованные группы детей из других регионов страны.

В то же время на территории края сохраняется действие режима повышенной готовности — он будет действовать до 30 мая. В регионе сохраняется масочный режим и требование о соблюдении социальной дистанции.