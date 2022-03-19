Москва, , 11:02 — REGNUM Компания Bosch (Германия) остановила поставки запчастей в Россию после подозрений, что ее детали могут использоваться в «негражданских» целях, передает Bloomberg.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Речь идет о деталях для грузовиков. Расследование началось после того, как Дмитрий Кулеба заявил, что Bosch поставляла компоненты для российских машин пехоты.

При этом ранее Bosch отвергла обвинения Украины в поставках деталей для российских БМП.