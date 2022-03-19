Томск, 19 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Томске правоохранители организовали проверку по факту происшествия в общественном транспорте. Инцидент произошёл вечером 18 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

УМВД в Томской области Место происшествия в Томске

По предварительным данным, водитель троллейбуса начал движение с остановки, не убедившись в безопасности, после чего один из пассажиров выпал на дорогу.

«После чего троллейбус начал движение и совершил наезд на упавшего пассажира. В результате происшествия травмированный 61-летний мужчина-пассажир был доставлен в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

Полицейские просят очевидцев происшествия сообщить подробности.

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