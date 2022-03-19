Таганрог, Ростовская область, 19 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Утром 19 марта около 500 беженцев из Донбасса выехали из Таганрога (Ростовская область) в Ярославскую область. Днём ранее пассажирский поезд доставил вынужденных переселенцев во Владимир. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пресс-служба администрации Курской области Прибытие первого поезда с беженцами

Всего с начала эвакуации, которая была объявлена вечером 18 февраля, 26 железнодорожными составами в 19 субъектов России доставлены более 14 тысяч человек, среди них — 4,5 тысячи детей.

ИА REGNUM сообщало, что на пунктах пропуска в Ростовской области в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке развёрнуто два городка жизнеобеспечения МЧС России, куда за помощью обратились более 6 тысяч прибывших из Донбасса мирных жителей.