Псков, 19 марта, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Псковской области проводили в последний путь ещё одного военнослужащего Псковского территориального гарнизона, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщил 19 марта губернатор региона Михаил Ведерников.

Ефрейтор Илья Шешокин

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«При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погиб ефрейтор Илья Шешокин», — написал глава региона в своем канале в Telegram.

Ведерников принес искренние соболезнования родным и близким погибшего солдата, его родственникам будет оказана помощь и поддержка.

Ефрейтор Шешокин стал восьмым военнослужащим Псковского гарнизона, погибшим в ходе спецоперации по защите Донбасса, о гибели которых стало известно из официальных источников.