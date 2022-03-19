Донецк, 19 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Ясиноватой 8 снарядов калибра 122 мм. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 10:30 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 37 раз обстреляли ДНР, общее количество примененных боеприпасов превысило 310 единиц.