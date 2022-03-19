Москва, 19 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Американская компания Google получила повторное предупреждение с призывом снять ограничения для российских средств массовой информации на видеохостинге YouTube. 19 марта об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

В Роскомнадзоре заявили, что площадка YouTube стала одним из инструментов в антироссийской информационной войне. При этом администрация сервиса подвергает цензуре российские СМИ, а также блокирует доступ к каналам общественных деятелей, творческих коллективов и просветительским проектам.

В общей сложности специалисты федеральной надзорной службы зафиксировали 54 факта применения ограничений в отношении российских СМИ. В список подвергшихся цензуре входят YouTube-каналы многих крупных телеканалов и СМИ, включая РБК, НТВ, ТНТ, «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда» и «Россия 24». Роскомнадзор уже направлял требования прекратить дискриминацию российских СМИ.

«Тем не менее, по состоянию на 18 марта со стороны компании Google LLC эти требования не выполнены. Ещё раз призываем компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и ресурсов», — заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что в отношении нарушающих российские законы интернет-площадок могут быть применены меры технологического воздействия.