Донецкая Народная Республика, 19 марта 2022, 10:56 — REGNUM Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении за сутки 63 военных ВСУ за минувшие сутки.

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В Ясиноватой в ДНР из-за обстрела ВСУ повреждены 18 жилых домов, детский сад и школа. Об этом 19 марта сообщает Народная милиция ДНР.

Ранее ВСУ атаковали Александровку и Петровский район Донецка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ясиноватой во время обстрелов со стороны ВСУ повреждены 18 жилых домов