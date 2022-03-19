Донецк, , 10:53 — REGNUM В результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка повреждена газовая труба по ул. Марковникова. Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка в результате разрыва боеприпаса на территории гаражного кооператива, расположенного по ул. Правовая, произошло возгорание.

Ранее ВСУ атаковали Александровку и Петровский район Донецка.

«В результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка пострадало домостроение по ул. Маркина, в Александровке — прямое попадание в дом по ул. Школьная», — отмечается в сообщении.

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