Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM В Ростовской области водитель такси пытался скрыться от инспекторов ДПС и попал в аварию. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 19 марта.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 5:40 мск на 1060 километре федеральной трассы М-4 «Дон» водитель Hyundai Solaris (такси) не подчинился требованию сотрудников ДПС об остановке и пытался скрыться от инспекторов 1-го донского отдельного батальона. На улице Вити Черевичкина в Ростове-на-Дону, по предварительным данным, таксист не справился с управлением и врезался в дерево. В тяжёлом состоянии водитель доставлен в БСМП — 2.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Организована проверка.