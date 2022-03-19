Донецк, 19 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Ясиноватой в ДНР из-за обстрела ВСУ повреждены 18 жилых домов, детский сад и школа. Об этом 19 марта сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Ранее ВСУ атаковали Александровку и Петровский район Донецка.

За минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ территории Донецкой Народной Республики (ДНР), ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены как минимум 23 человека.