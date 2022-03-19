Ханты-Мансийск, 19 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В столице Югры в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко были разыграны три комплекта медалей по биатлону в рамках Зимних Параолимпийских игр «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщает пресс-служба автономного учреждения «ЮграМегаСпорт».

Пресс-служба «ЮграМегаСпорт» Медали Параолимпиады «Мы вместе»

Медали разыграли биатлонисты с поражением опорно-двигательного аппарата — «сидячие» и «стоячие», а также спортсмены с нарушением зрения.

Интересный факт, что незрячие биатлонисты выступают в паре со спортсменом-лидером.

«Огневой рубеж у незрячих спортсменов или слабовидящих, он специфичный. Для них установлены специальные мишени, в руках у них специальные винтовки и специальное оборудование — наушники, соединённые с винтовкой, которые помогают спортсмену: дают разную тональность и помогают понять куда он целится в мишень или нет. Поэтому посторонние звуки им мешают и во время их нахождения на рубеже комментатор прекращает свою работу», — сообщил главный секретарь соревнований Дмитрий Налётов.

По итогам соревнований победителями и призёрами стали следующие спортсмены.

Биатлонисты с поражением опорно-двигательного аппарата (сидячие): среди мужчин победителем стал Иван Голубков (время 16:54,82), серебряным призёром стал Данила Бритик, на третьем месте — Александр Давидович. У женщин первое место заняла Акжана Абдикаримова (время 20:44,77), «серебро» у Натальи Кочеровой, бронзовая медаль — у Марты Зайнуллиной.

Биатлонисты с поражением опорно-двигательного аппарата (стоячие): среди мужчин «золото» завоевал Александр Проньков с результатом 16:28,72, на втором месте Владислав Лекомцев, на третьем — Виталий Малышев. Среди женщин лучший результат показала Юлия Михеева (время 19:24,94), серебряным призёром стала Екатерина Румянцева, замкнула тройку лидеров Дарья Федькович.

Биатлонисты с нарушением зрения: среди мужчин золото» у Станислава Чохлаева и ведущего спортсмена Олега Колодийчука (время 15:48,89), серебряные медали завоевали Александр Артёмов и Илья Черепанов, бронзовыми призёрами стали биатлонисты Олег Пономарёв и Андрей Романов. Среди женщин победили Анастасия Багиян, которой помогал Сергей Синякин (время 17:19,13), второе место на пьедестале у Веры Хлызовой и Натальи Якимовой, бронзовые медали у Екатерины Разумной и её помощника Алексея Иванова.