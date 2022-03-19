Херсон, Украина, , 10:48 — REGNUM Волонтерский корпус #МыВместе доставил гуманитарную помощь жителям Херсона. Грузовик с продуктами прибыл в город при содействии российских военных. Помимо традиционных продуктовых наборов, добровольцы раздали людям лекарства и фрукты.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Из лекарств в основном обезболивающие, жаропонижающие, медикаменты от давления. Из фруктов — апельсины. Если в первый день, когда мы начали работать, люди боялись подходить к машине и брать помощь, то в этот раз народа было очень много, причем жители начали подходить к месту раздачи гумпомощи заранее. Не обошлось без провокаций. Вычислили молодого парня 20 лет. В толпе он был смелый, толкал женщин и стариков. А как выдернули его оттуда, так сразу присмирел. Люди говорят спасибо нам за эту помощь. Продукты и лекарства им сейчас крайне необходимы», — рассказал замруководителя фракции «Единая Россия», координатор молодежной политики партии, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Молодежный волонтерский корпус #МыВместе, состоящий из «Молодой Гвардии Единой России», «Молодёжки ОНФ» и «Волонтерской роты», работает с первого дня эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию. Молодые люди помогают с формированием и доставкой гуманитарных наборов, оказывают помощь в пунктах временного размещения в разных городах страны.