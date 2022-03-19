Вашингтон, 19 марта 2022, 10:47 — REGNUM США пытаются вбить клин между Россией и Китаем, используя тему российской военной спецоперации на Украине, пишет китайская газета Global Times.
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Автор статьи прокомментировал попытки Вашингтона заставить Пекин повлиять на Москву, чтобы та завершила спецоперацию.
«Основной причиной … военной операции на Украине стало расширение НАТО на восток. Именно США должны потушить пожар, который они разожгли на Украине», — отмечается в статье.
Автор назвал возмутительным то, что руководство США требует от Китая добиться разрешения ситуации ценой российско-китайских отношений.
«Россия — независимая крупная держава, и Китай не имеет возможности влиять на ее решение по Украине, которое Москва считает вопросом жизни и смерти», — добавил автор.
По его мнению, если Пекин и сможет повлиять на Москву, то это подорвет российско-китайские отношения.