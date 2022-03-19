Вашингтон, , 10:47 — REGNUM США пытаются вбить клин между Россией и Китаем, используя тему российской военной спецоперации на Украине, пишет китайская газета Global Times.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Автор статьи прокомментировал попытки Вашингтона заставить Пекин повлиять на Москву, чтобы та завершила спецоперацию.

«Основной причиной … военной операции на Украине стало расширение НАТО на восток. Именно США должны потушить пожар, который они разожгли на Украине», — отмечается в статье.

Автор назвал возмутительным то, что руководство США требует от Китая добиться разрешения ситуации ценой российско-китайских отношений.

«Россия — независимая крупная держава, и Китай не имеет возможности влиять на ее решение по Украине, которое Москва считает вопросом жизни и смерти», — добавил автор.

По его мнению, если Пекин и сможет повлиять на Москву, то это подорвет российско-китайские отношения.