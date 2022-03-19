Вашингтон, 19 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. США пытаются вбить клин между Россией и Китаем, используя тему российской военной спецоперации на Украине, пишет китайская газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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Автор статьи прокомментировал попытки Вашингтона заставить Пекин повлиять на Москву, чтобы та завершила спецоперацию.

«Основной причиной… военной операции на Украине стало расширение НАТО на восток. Именно США должны потушить пожар, который они разожгли на Украине», — отмечается в статье.

Автор назвал возмутительным то, что руководство США требует от Китая добиться разрешения ситуации ценой российско-китайских отношений.

«Россия — независимая крупная держава, и Китай не имеет возможности влиять на ее решение по Украине, которое Москва считает вопросом жизни и смерти», — добавил автор.

По его мнению, если Пекин и сможет повлиять на Москву, то это подорвет российско-китайские отношения.