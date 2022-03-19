Элиста, , 10:37 — REGNUM В Элисте суд рассмотрит дело о гибели рабочего во время ремонта крыши многоквартирного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Инцидент случился утром 21 декабря 2021 года во время выполнения строительных работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома. Следователи полагают, что обвиняемый привлек к выполнению работ 59-летнего элистинца без специального образования и не обеспечил его защитными средствами. Рабочий упал вниз с высоты второго этажа. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, направлено в суд.