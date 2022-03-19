Элиста, 19 марта 2022, 10:37 — REGNUM В Элисте суд рассмотрит дело о гибели рабочего во время ремонта крыши многоквартирного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Уголовное дело
Уголовное дело
Kaluga.sledcom.ru

Инцидент случился утром 21 декабря 2021 года во время выполнения строительных работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома. Следователи полагают, что обвиняемый привлек к выполнению работ 59-летнего элистинца без специального образования и не обеспечил его защитными средствами. Рабочий упал вниз с высоты второго этажа. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, направлено в суд.