Кабул, , 10:36 — REGNUM Местные власти в провинции Пактия (Афганистан) сообщают, что два мирных жителя погибли в результате взрыва минометного снаряда.

Халикьяр Ахмадзай, директор отдела информации и культуры провинции, сообщил «8 Собх», что двое мирных жителей погибли и двое получили ранения в результате взрыва минометного снаряда в деревне Сарухейль в уезде Герда Серай.

Ахмадзай добавил, что инцидент произошел в результате того, что эти люди забавлялись с этим снарядом.

По словам Ахмадзая, минометный снаряд остался со времен боевых действий.

Необходимо отметить, что ранее в результате взрыва бомбы возле мечети в этой провинции погибли и получили ранения по меньшей мере 22 человека.