Донецк, 19 марта 2022, 10:32 — REGNUM ВСУ атаковали Александровку и Петровский район Донецка. Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
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«В результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка пострадало домостроение по ул. Маркина, в Александровке — прямое попадание в дом по ул. Школьная», — отмечается в сообщении.
За минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ территории Донецкой Народной Республики (ДНР), ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены как минимум 23 человека.
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