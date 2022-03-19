Улан-Удэ, 19 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Министерство образования Бурятии изучит возможность введения уроков бурятского языка с первого класса. Соответствующее поручение дал глава республики Алексей Цыденов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Как отмечается, отсутствие преподавания бурятского языка в первом классе сводит на нет результаты, полученные в детских садах. Кроме того, в больших школах Улан-Удэ предложено по желанию родителей комплектовать классы по изучению бурятского языка как родного.

По словам председателя комитета образования Улан-Удэ Татьяны Митрофановой, в 29-й гимназии уже комплектовались экспериментальные классы. Эта практика будет распространена на другие школы.

«Как отметил и.о. министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, в Посельской школе Иволгинского района из десяти классов 1-х классов — половина изучают бурятский как родной», — добавили в правительстве.

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