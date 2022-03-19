Луганск, 19 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. ️В ходе боестолкновений за прошедшие сутки ВСУ в ЛНР понесли существенные потери в живой силе и военной технике. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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ВСУ понесли потери: 40 человек личного состава; одна боевая машина пехоты БМП-1; один бронетранспортёр; 3 единицы автомобильной техники; 3 единицы минометов калибра 120 мм.

Несмотря на поражения на фронте, противник продолжает террор мирного населения ЛНР, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющие опасности для противника и не являющиеся военными объектами, отмечается в сообщении.