Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM В связи с введёнными против России санкциями нарушена транспортная логистика, из-за чего стоимость комплектующих и запчастей для общественного транспорта Санкт-Петербурга — как импортных, так и отечественных — значительно выросла. Происходит неминуемое увеличение вынужденных затрат. Это создает проблемы для перевозчиков накануне начала транспортной реформы, стартующей 1 апреля 2022 года. Реформа коснётся 347 автобусных маршрутов, на которые должен выйти новый подвижной состав.

Автобусы на газе в Петербурге Avtobus.spb.ru

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В Смольном под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова состоялось совещание по вопросу готовности к переходу на новую модель транспортного обслуживания пассажиров. В нем приняли участие главы профильных комитетов, руководители транспортных компаний, представители ПАО «Газпром».

Участие последних объясняется масштабным переходом автобусного парка Петербурга на газомоторное топливо — компримированный или сжиженный природный газ (КПГ и СПГ). Цены на это топливо также увеличиваются, что ложится бременем на транспортные компании.

Дополнительными факторами риска для перевозчиков также стали существенный рост кредитных ставок и лизинговых платежей; рост ставки расходов на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.

Максим Соколов пообещал, что все поставленные вопросы будут рассмотрены. При этом никакие социально-экономические условия не могут стать оправданием для неисполнения таких обязательств, как соблюдение безопасности и графика движения.

«Мы вместе оказались перед новыми вызовами, экономическая ситуация меняется и озвученные вопросы требуют безотлагательного решения. Поэтому будем вместе решать их не только на региональном, но и федеральном уровне», — пообещал вице-губернатор.

Среди возможных мер поддержки перевозчиков — увеличение авансирования по госконтрактам, возможность предоставления льготных кредитов для пополнения оборотных средств при снижении пассажирских перевозок, фиксация стоимости СПГ и КПГ для перевозчиков, задействованных в транспортном обслуживании пассажиров.

По итогам совещания будет выработана общая позиция по всем рассмотренным вопросам для подачи предложений на федеральном уровне.

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