Санкт-Петербург, 19 марта 2022, 10:36 — REGNUM В связи с введёнными против России санкциями нарушена транспортная логистика, из-за чего стоимость комплектующих и запчастей для общественного транспорта Санкт-Петербурга — как импортных, так и отечественных — значительно выросла. Происходит неминуемое увеличение вынужденных затрат. Это создает проблемы для перевозчиков накануне начала транспортной реформы, стартующей 1 апреля 2022 года. Реформа коснётся 347 автобусных маршрутов, на которые должен выйти новый подвижной состав.
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В Смольном под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова состоялось совещание по вопросу готовности к переходу на новую модель транспортного обслуживания пассажиров. В нем приняли участие главы профильных комитетов, руководители транспортных компаний, представители ПАО «Газпром».
Участие последних объясняется масштабным переходом автобусного парка Петербурга на газомоторное топливо — компримированный или сжиженный природный газ (КПГ и СПГ). Цены на это топливо также увеличиваются, что ложится бременем на транспортные компании.
Дополнительными факторами риска для перевозчиков также стали существенный рост кредитных ставок и лизинговых платежей; рост ставки расходов на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.
Максим Соколов пообещал, что все поставленные вопросы будут рассмотрены. При этом никакие социально-экономические условия не могут стать оправданием для неисполнения таких обязательств, как соблюдение безопасности и графика движения.
«Мы вместе оказались перед новыми вызовами, экономическая ситуация меняется и озвученные вопросы требуют безотлагательного решения. Поэтому будем вместе решать их не только на региональном, но и федеральном уровне», — пообещал вице-губернатор.
Среди возможных мер поддержки перевозчиков — увеличение авансирования по госконтрактам, возможность предоставления льготных кредитов для пополнения оборотных средств при снижении пассажирских перевозок, фиксация стоимости СПГ и КПГ для перевозчиков, задействованных в транспортном обслуживании пассажиров.
По итогам совещания будет выработана общая позиция по всем рассмотренным вопросам для подачи предложений на федеральном уровне.
Напомним, в рамках транспортной реформы в течение 2022 года будут запущены 92 новых маршрута. Вместо «маршруток» на дороги Петербурга выйдут более 2800 современных автобусов большой, средней и малой вместимости, оформленных в едином стиле. При этом 87% новых автобусов будут использовать сжиженный природный газ, еще 13% — компримированный природный газ. Обслуживать автобусные перевозки будут государственный перевозчик ГУП «Пассажиравтотранс» и четре частных компании: ООО «Вест-Сервис»; АО «Третий парк»; ООО «Домтрансавто»; ООО «Такси». Первый этап новой модели транспортного обслуживания стартует 1 апреля, второй — в июне, третий — 15 июля 2022 года.
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