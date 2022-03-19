Чита, , 10:27 — REGNUM Мероприятия, посвящённые восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией прошли в Оловяннинском, Балейском, Улётовском районах Забайкалья. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Крымская весна в Забайкалье Правительство Забайкальского края

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В Оловяннинском районе работники дома культуры провели акции #ZаМир, концертные программы с участием творческих коллективов, флешмобы, на которых звучали песни о России и исполняли «Севастопольский вальс».

В мероприятиях приняли участие более трёх тысяч человек. Концерты состоялись и в Балейском районе. В каждом сельском поселении также были организованы мероприятия, а городской музей Балея приготовил для посетителей экспозицию «Путешествие из Балея в Крым».

А Забайкалье встречает Крымскую весну Правительство Забайкальского края

В Улётах на площади сельского дома культуры «Ингода» состоялась патриотическая акция-флешмоб «Крымская весна» и #СвоихНеБросаем. В акции приняли участие глава сельского поселения Сергей Алексеев, ансамбль сельского дома культуры «Ингода» «Забайкальские Напевы», молодежь улетовской школы и жители. Солист ансамбля Виктор Уланов исполнил песню «Севастопольский вальс», а местные жители станцевали вальс.

Забайкалье. Крымская весна Правительство Забайкальского края

Напомним, воссоединению Крыма с Россией в 2014 году предшествовал референдум. За присоединение полуострова к России тогда высказались 96% проголосовавших. 18 марта 2014 года между Крымом и Россией был подписан договор о вхождении республики в состав Федерации. Традиционно в этот день в разных регионах России проходит множество торжественных мероприятий. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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