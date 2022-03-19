Кабул, , 10:21 — REGNUM В ежегодном списке самых счастливых стран мира Финляндия в пятый раз заняла первое место, а Афганистан назван самой несчастливой страной. После публикации списка некоторые пользователи социальных сетей поделились фотографиями глав правительств двух стран. Исследование проводилось в 146 странах.

Санна Марин является премьер-министром Финляндии, а мулла Мохаммад Хасан Ахунд — премьер-министром правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Список был составлен Сетью устойчивого развития при финансовой поддержке ООН.

После Финляндии следуют Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. Перед Афганистаном находится Ливан.

«Этот список показывает, какой материальный и психологический ущерб война наносит людям», — сказал Жан-Эммануэль Донио, один из составителей индекса.

Рейтинг самых счастливых стран мира составляется уже десятый год.

«Честность правительств имеет решающее значение для благополучия людей», — сказал Джеффри Сакс, другой составитель рейтинга.