Иркутск, , 10:19 — REGNUM В Иркутске, в ледовом дворце «Байкал» 19 марта стартовал чемпионат России по конькобежному спорту, сообщает телеграм-канал правительства региона. Сильнейшие 86 спортсменов страны из 20 регионов России (в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Омской, Свердловской, Мурманской областей и других субъектов РФ) борются за медали в классическом и спринтерском многоборье.

Иркутск. Чемпионат России по конькобежному спорту Правительство Иркутской области

«У жителей и гостей Иркутской области есть уникальная возможность увидеть мастерство призёров XXIV Олимпийских игр в Пекине в Китае. Чемпионат России очень важен для дальнейшего развития конькобежного спорта в Приангарье, для популяризации этого вида спорта среди детей и молодежи», — сказал на открытии первый заместитель главы Приангарья Роман Колесов.

Завершатся соревнования награждением победителей и призёров 20 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ледовый дворец «Байкал» в Иркутске введён в эксплуатацию осенью 2020 года. Строительство объекта велось с осени 2018 года. Он рассчитан на 6 тыс. зрителей. 12 сентября здесь должны пройти первые большие соревнования — этап Кубка России по хоккею с мячом среди мужских команд.

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