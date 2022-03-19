Вашингтон, 19 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

SpaceX-Imagery Запуск ракеты Falcon 9

Старт состоялся в 00:42 по местному времени (07:42 мск). Запуск был задержан более чем на час из-за неблагоприятных погодных условий. Запущенные носителем спутники Starlink достигли целевой орбиты.

«Подтверждаем развёртывание 53 спутников», — сообщили в SpaceX.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 была возвращена на плавучую платформу. В SpaceX отметили, что эта ступень была использована уже 12 раз, что является рекордом для компании.

Компания SpaceX формирует группировку спутников Starlink с 2018 года. Она планирует использовать эти спутники для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. В настоящее время система работает в тестовом режиме.