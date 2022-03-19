Киев, 19 марта 2022, 10:14 — REGNUM Средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, 145 установок реактивной системы залпового огня, 1237 единиц военной автомобильной спецтехники.
Читайте ранее в этом сюжете: «Бастион» уничтожил центры радиотехнической разведки ВСУ