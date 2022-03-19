Киев, 19 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, 145 установок реактивной системы залпового огня, 1237 единиц военной автомобильной спецтехники.