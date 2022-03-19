Ханты-Мансийск, , 10:13 — REGNUM В Югре на Зимних Параолимпийских играх «Мы вместе. Спорт» в турнире по следж-хоккею принимают участие две команды из России, а также сборная Армении и «Тарлан» из Казахстана. Об этом сообщает региональный оперативный штаб ХМАО.

Сборная России 2 по следж-хоккею Оперативный штаб ХМАО

Первые матчи прошли 18 марта. Сборная России-2 по следж-хоккею обыграла сборную Армении со счётом 7:2.

Затем на лёд вышли команды «Тарлан» и Россия 1. Первая сборная России по следж-хоккею обыграла команду Казахстана со счетом 5:1.

Сегодня, 19 марта, сборная России 1 обыграла команду Армении со счетом 4:1. Победитель турнира по следж-хоккею определится по итогам трёх сыгранных туров 20 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Зимних Параолимпийских играх «Мы вместе. Спорт» принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Состязания проходят в шести видах спорта — лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.