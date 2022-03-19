Киев, , 10:12 — REGNUM 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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Среди них: 4 командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянте, 4 зенитных ракетных комплекса, из которых 3 С-300 и один «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, 3 установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, 43 места скопления боевой техники.

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