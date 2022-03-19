Томск, 19 марта 2022, 10:11 — REGNUM Правоохранители в Томской области организовали проверку по факту возгорания бензовоза на дороге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, инцидент произошёл днём 18 марта под Томском.

Возгорание бензовоза ликвидировали за 20 минут. Томская область
Возгорание бензовоза ликвидировали за 20 минут. Томская область
УМВД по Томской области

По предварительным данным, автомобиль Volvo FH-TRUK 4X2 с полуприцепом-цистерной загорелся во время движения. Прибывшие на место спасатели в течение 20 минут потушили огонь.

«В результате данного происшествия пострадавших нет. После локализации пожара, инспекторы ДПС, осуществляя регулировочно-распорядительные действия, в кратчайшие сроки возобновили движение по Богашевскому тракту», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки сотрудники полиции намерены выяснить легальность осуществления грузоперевозчиком данного вида перевозок.