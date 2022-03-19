Томск, 19 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Правоохранители в Томской области организовали проверку по факту возгорания бензовоза на дороге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, инцидент произошёл днём 18 марта под Томском.

УМВД по Томской области Возгорание бензовоза ликвидировали за 20 минут. Томская область

По предварительным данным, автомобиль Volvo FH-TRUK 4X2 с полуприцепом-цистерной загорелся во время движения. Прибывшие на место спасатели в течение 20 минут потушили огонь.

«В результате данного происшествия пострадавших нет. После локализации пожара, инспекторы ДПС, осуществляя регулировочно-распорядительные действия, в кратчайшие сроки возобновили движение по Богашевскому тракту», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки сотрудники полиции намерены выяснить легальность осуществления грузоперевозчиком данного вида перевозок.