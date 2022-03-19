Киев, 19 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожены центры радио‑ и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил (ВСУ) в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Следите за развитием событий в трансляции: «Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Кроме того, средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.