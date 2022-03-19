Киев, 19 марта 2022, 10:07 — REGNUM 18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в н.п. Делятин Ивано-Франковской области. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Кроме того, ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины.