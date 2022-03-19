Чита, 19 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. По результатам конкурсного отбора Федеральным агентством по делам национальностей на 2022 год Забайкальскому краю предоставлена федеральная субсидия на торжественное посвящение в казачество. Об этом в ходе заседания рабочей группы по делам казачества в Забайкалье 18 марта сообщил консультант управления по внутренней политике губернатора региона Николай Акишин. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

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«Субсидия предоставлена на условиях софинансирования. Общий объём финансового обеспечения на реализацию мероприятия составил 1 миллион рублей, из которых 910 тысяч рублей — федеральные средства и 90 тысяч рублей — краевые. Торжественное посвящение в казачество вошло в утверждённый перечень мероприятий, в целях софинансирования которых в 2022 году предоставляется субсидия», — рассказал Николай Акишин.

По его словам, принято решение объединить это событие с региональным этапом спартакиады допризывной казачьей молодёжи. По завершении спартакиады участников в торжественной обстановке посвятят в казачество.

Победителей обеспечат парадной формой одежды, атрибутикой. Предварительным местом проведения мероприятия обозначен лагерь «Чайка», детали проведения мероприятия ещё обсуждаются. Координатором работы по организации мероприятия станет заместитель атамана Забайкальского войскового казачьего общества Александр Богданов.

Также на совещании первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Игорь Казарезов обратился к присутствующим, отметив необходимость усиления работы для того, чтобы исправить тенденцию к снижению численности состава Забайкальского казачьего общества. Также обратил внимание на то, что нужно развивать систему непрерывного казачьего образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Забайкалья отмечали, что основу казачьего образования врегионе должно составлять единство обучения и воспитания, в контексте казачьих традиций, начиная с детских дошкольных и заканчивая средне профессиональными учреждениями.

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