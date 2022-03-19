Донецк, 19 марта 2022, 10:04 — REGNUM За сутки ВСУ 37 раз обстреляли ДНР, общее количество примененных боеприпасов превысило 310 единиц. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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За минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены как минимум 23 человека.
Всего за данный период на всей территории ДНР ранения различной степени тяжести получили 30 мирных жителей, сообщает Минздрав ДНР.
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