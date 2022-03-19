Донецк, 19 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. За сутки ВСУ 37 раз обстреляли ДНР, общее количество примененных боеприпасов превысило 310 единиц. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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За минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены как минимум 23 человека.

Всего за данный период на всей территории ДНР ранения различной степени тяжести получили 30 мирных жителей, сообщает минздрав ДНР.