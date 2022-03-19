Лима, 19 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо встретился 18 марта с родственниками жертв массовых убийств, за которые был осужден освобожденный вчера бывший президент Альберто Фухимори. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Скорбь

Прибывшие в правительственный дворец родственники жертв обрушили на Кастильо шквал критики в отношении решения суда. Во встрече также приняла участие бывший министр культуры Гизела Ортис, чей брат также был похищен и убит во время карательной кампании Фухимори.

Ортис напомнила, что родственники погибших имеют неотъемлемое право на правосудие, и назвала решение Конституционного суда незаконным. Экс-министр заявила, что сожалеет о «хрупкости института суда в Перу», и потребовала от правительства принять меры, которые не позволят «закончить напрасно 30-летнюю борьбу скорбящих за справедливость».