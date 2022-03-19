Омск, 19 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В связи с приходом весны в Омской области начали снижать грузоподъёмность ледовых переправ. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Омской области Ледовая переправа в Омской области

Так, в Большереченском районе на ледовой дороге между сёлами Большеречье и Муромцева тоннаж снижен до 10 тонн. На Никольской переправе грузоподъёмность составляет 25 тонн, на Аксеновской, Изюкской, Белоярской и Бородинской — 20 тонн, на Усть-Шишовской и Знаменской — 15 тонн.

На Большереченской переправе тоннаж составляет 10 тонн, на Черлакской — шесть. Как отмечается, все переправы в регионе будут закрыты до начала апреля.

«Во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы строго выполняйте требования всех информационных знаков, установленных перед ними», — добавили в ведомстве.