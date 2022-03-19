* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 19 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Фронт освобождения заявил, что в ночь на 19 марта атаковал силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Каписе и Баглане. Фронт заявил, что один боевик талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит и еще четверо ранены в уезде Андараб провинции Баглан. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали никаких комментариев.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Фронт освобождения объявил о своем существовании 11 марта, передает Afintl.

Это второе нападение Фронта освобождения на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 11 марта фронт заявил, что атаковал боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Парван, Тахар и Бадахшан.

Фронт освобождения Афганистана выступает под лозунгами освобождения и прекращения господства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и установления справедливости и равенства. Сообщается, что стратегически и оперативно группировка осуществляет свою деятельность в двух областях: боевые действия и гражданское неповиновение.

Также сообщается, что другая оппозиционная группировка, Фронт национального сопротивления, весной намерен усилить свои атаки против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).