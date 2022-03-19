Сан-Хосе, , 10:00 — REGNUM Министерство окружающей среды Коста-Рики заявило 18 марта об обнаружении крупных участков плавучего саргассума на побережье Карибского моря. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Слоевища водоросли данного вида образуют так называемые свободно плавающие «саргассовы моря», препятствующие судоходству и рыболовному промыслу, а также оказывающие негативный эффект на здоровье и безопасность рыбаков и жителей прибрежных регионов.

В последние недели участки скопления саргассума стали все чаще обнаруживать в Пуэрто-Вьехо и Коклесе.

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