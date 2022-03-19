Донецк, 19 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ территории Донецкой Народной Республики (ДНР), ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены как минимум 23 человека. Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Всего за данный период на всей территории ДНР ранения различной степени тяжести получили 30 мирных жителей, сообщает Минздрав ДНР.

За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 389 человек, включая 89 детей.