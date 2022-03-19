Чита, 19 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Первая в этом году универсальная сельскохозяйственная ярмарка проходит сегодня, 19 марта, с 10 до 15 часов на площади Революции в Чите. Сообщает телеграм-канал городской мэрии.

Андрей Дьячков ИА REGNUM Ярмарка

По словам организаторов, на ярмарке можно по доступным ценам приобрести мясо, свежую и соленую рыбу, овощи от местных сельхозпроизводителей, мёд, орехи, ягоду, хлебобулочный изделия и многое другое.

Напомним, новые антироссийские санкции Америка и Европа стали вводить после спецоперации на Украине. Ранее (2 марта) губернатор Забайкалья Александр Осипов на встрече с представителями средств массовой информации заявил, что они не повлияют на реализацию нацпроектов и государственных программ в регионе.

Также он отметил, что в регионе будет вестись контроль за повышением цен недобросовестными предпринимателями.

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