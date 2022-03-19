Самарканд, Узбекистан, , 09:53 — REGNUM В Самарканде состоялось торжественное открытие нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Самарканд», передает корреспондент ИА REGNUM.

Первым обслуженным рейсом в новом терминале стал рейс авиакомпании Uzbekistan Airways HY-045, на борту которого прибыли представители министерств, ведомств и СМИ для участия в церемонии открытия.

Стоимость проекта строительства составила 80 миллионов долларов, комплекс построен по международным стандартам c учетом требований по обслуживанию маломобильных пассажиров. Терминал включает 29 стоек регистрации, 8 выходов на посадку, 4 телескопического трапа, 10 кабин паспортного контроля и 6 Е-gate для вылетающих пассажиров, а также 15 кабин паспортного контроля для прилетающих пассажиров.

Также, построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3 105 метров и шириной 60 метров, новые рулежные дорожки и перрон на 24 стоянки для воздушных судов, установлено энергосберегающее светосигнальное оборудование и система посадки, соответствующие второй категории ИКАО.

Новый терминал позволяет увеличить количество регулярных рейсов с 40 до 120 рейсов в неделю, а модернизация перрона позволила увеличить число мест для стоянок воздушных судов до 24.

Для сравнения, в 2019 году из аэропорта Самарканда рейсы выполнялись по 5 направлениям.

Как отмечалось на церемонии открытия, план развития маршрутной сети аэропорта нацелен на увеличение числа направлений свыше 30 к 2030 году.