Горно-Алтайск, , 09:49 — REGNUM В столице Республики Алтай Горно-Алтайске 18 марта состоялся митинг-концерт «Россия. Крым. Донбасс», посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Годовщина Крымской весны в Горно-Алтайске Правительство Республики Алтай

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В своей речи глава региона Олег Хорохордин напомнил, что в результате госпереворота на Украине в 2014 году в стране стали набирать националистические, антироссийские силы. Разгоревшийся на Донбассе конфликт длился восемь лет, а западные страны, тем временем, развязали «гибридную войну» против России.

«Дошло до того, что Украина была готова разместить на своей территории, у наших границ, военные базы НАТО, стать полноправным членом этой враждебной нам военной организации, заявляла о намерении создать собственное ядерное оружие. Все это создавало прямую и непосредственную угрозу национальной безопасности России», — отметил он.

Исчерпав все дипломатические возможности, президента России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции. Олег Хорохордин подчеркнул, что российский народ справится с очередным испытанием.