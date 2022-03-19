Москва, 19 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Дмитрий Рогозин — глава госкорпорации «Роскосмос» — процитировал монолог Тараса Бульбы (персонаж одноименного произведения русского писателя Николая Гоголя) в напоминание об историческом единстве народов России и Украины. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

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Он напомнил украинцам, что в прежние времена «в чести у всех была земля наша», а сейчас «остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша». В трудные времена российский народ подал «руку на братство», отметил он.

«Нет уз святее товарищества… породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей», — продекламировал он.