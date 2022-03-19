Чита, 19 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Чите за прошедшую рабочую неделю (с 14 по 18 марта) подрядной организацией комитета городского хозяйства было отловлено 60 бездомных собак. Как напомнили сегодня, 19 марта в пресс-центре городской мэрии, отлов безнадзорных животных ведется ежедневно.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

Всего с начала 2022 года на территории краевого центра было отловлено 770 собак. Все они помещаются в приют для животных при ФКУ ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2022 года в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. В середине февраля депутаты краевого парламента поддержали поправки в федеральный закон об ответственном отношении к животным: они выступают за возможность гуманного умерщвления агрессивных животных.

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