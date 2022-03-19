Ростов-на-Дону, 19 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Зерноградском районе Ростовской области водитель пострадал при возгорании грузовика. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Jonathan Rashad Горящий грузовик

Инцидент случился около 6:00 мск 18 марта на южной окраине посёлка Экспериментальный. Огнём был охвачен грузовой автомобиль MAN с прицепом. Площадь пожара составила 30 кв. метров. Водитель грузовика получил ожоги.

Известно, что огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки.