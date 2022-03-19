Вашингтон, 19 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. ЦРУ тайно проводило тренировки украинских военных. Об этом в эфире FOX News сообщил экс-сотрудник разведки США Райан Хиллсберг.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

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ЦРУ продолжает тренировать военных не только с Украины, но и из других государств, добавил он.

«Мы оказываем подобную поддержку регулярно и во всех частях света. … В конце концов, все сводится к тому, чтобы засекретить наши методы работы. Значительная часть обучения проводится негласно», — отметил он.

Экс-сотрудник ЦРУ заметил, что тренировки украинских бойцов могли проходить и на территории США, на так называемой «Ферме» Кэмп Пири.

«Все дело в методах. Наши тренировки очень тяжелые, максимально изматывающие и изнурительные, — добавил он.